Al Castello di Poppi si parla di “Ambiente e Biodiversità, Accoglienza del Territorio, Intelligenza Artificiale”

Arezzo, 29 aprile 2024 – Sabato 4 maggio si terrà al Castello di Poppi nella Sala delle feste, con inizio per le 15, un Convegno Internazionale che vedrà la partecipazione di quindici Consoli Onorari in rappresentanza di Paesi europei, africani, asiatici e del sud America.

Tema del Convegno “Ambiente e Biodiversità, Accoglienza del Territorio, Intelligenza Artificiale”. Le condizioni di vita in alcuni Paesi che stanno peggiorando a causa del clima, di regimi autoritari, di guerre e la conseguente migrazione per trovare migliori condizioni di sopravvivenza e benessere non potrà essere la sola soluzione al problema umanitario.

Nel contempo mai come in questo momento la ricerca scientifica sta portando a nuove soluzioni per meglio capire il mondo in cui stiamo vivendo e generare benessere per tutti.

Di questo e molto d’altro ne parleranno al congresso, in una discussione aperta alla cittadinanza ed alle Istituzioni casentinesi, alcuni esperti in diverse discipline: • Luca Santini – Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Monte Falterona e Campigna. • Fabio Fanfani – Medico e Console Onorario della Repubblica delle Filippine a Firenze – Decano del Corpo Consolare di Firenze modera gli interventi dei Consoli presenti in sala • Mauro Lombardi: Docente di Economics of Innovation, Università di Firenze Steering Committee di BABEL -Blockchains and Artificial Intelligence for Business • Piero Poccianti: Past President dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. • Eraldo Stefani: Presidente Rotary Club Casentino e Console Onorario della Repubblica Senegal a Firenze presenta e modera i relatori.