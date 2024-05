“Mamma mia”, a Cortona arriva la festa di primavera

Arezzo, 9 maggio 2024 – Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare la primavera. Cortona si prepara ad accogliere "Mamma Mia", la nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra la primavera e omaggia tutte le mamme in occasione della loro festa.

L'evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cortona e di Regione Toscana, Toscana Promozione, Vetrina Toscana, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Consorzio Cortona Vini, MAEC e Associazione Cautha, si terrà domenica 12 maggio nel suggestivo centro storico etrusco, con un’anteprima nella serata di sabato 11, quando alcuni locali accoglieranno i giovani con selezioni musicali coinvolgenti a cura dell’Associazione Cautha.

Il clou degli eventi sarà comunque nella giornata di domenica, a partire dalle ore 10, e coinvolgerà negozi, bar e ristoranti. Ci sarà intrattenimento per tutti i gusti, con shopping, musica, dj set, spettacoli per tutta la famiglia e visite guidate al Museo dell'Accademia Etrusca. I negozi impreziosiranno le vie cittadine con piante e fiori, celebrando l'arrivo della primavera.

Il filo conduttore della giornata sarà proprio l’arrivo della bella stagione, insieme alla Festa della Mamma Nel fine settimana i ristoranti proporranno menù speciali a base di piatti prelibati abbinati al rinomato vino Sirah, che per l’occasione avrà un posto d’onore nelle vetrine di tutti i negozi cortonesi.

Per gli amanti dello shopping, i commercianti hanno in serbo gadget, sconti e sorprese varie. La manifestazione è stata presentata oggi (mercoledì 8 maggio) in conferenza stampa alla presenza del sindaco di Cortona Luciano Meoni, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei e del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi.

«È un'iniziativa che darà ulteriore vitalità al nostro centro e che celebra la figura della mamma - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - apprezzabile il richiamo ai giovani, ma anche a quello per le famiglie con le visite guidate al Maec. Ecco qui, in occasione della Festa della Mamma, è impossibile non pensare alla bellezza del capolavoro 'La maternità' di Gino Severini».

«Sono stati i commercianti cortonesi a volere questa iniziativa per inaugurare la stagione primavera-estate 2024 sotto i migliori auspici – spiega il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze e Arezzo Catiuscia Fei – tutti si sono impegnati a creare un’accoglienza speciale per le persone che arriveranno e potranno passare una giornata divertente facendo shopping, gustandosi un aperitivo o un pranzo al ristorante ma anche ascoltando musica e visitando i musei cittadini.

Punto di forza dell’evento, la collaborazione tra varie associazioni ed enti territoriali, a testimonianza della volontà di lavorare insieme per promuovere il territorio e le sue peculiarità».

«“Vetrina Toscana”, il programma di promozione intersettoriale della Regione e del sistema camerale, è nato con l’obiettivo di valorizzare le tipicità locali toscane attraverso eventi ed iniziative che mettano in rete le piccole e medie imprese dei vari settori: commercio e turismo, produzione agricola, artigianato – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi - Proprio ciò che, nella splendida cornice di Cortona, “Mamma Mia” realizzerà nella giornata dedicata, appunto, a celebrare le mamme, rafforzando quel legame che lega, da sempre, il sistema imprenditoriale al patrimonio artistico e culturale dei nostri territori».