"Afghanistan anno zero": Bonino, Battiston e Ferrari parlano di pace e diritti a Tortaia

Arezzo 7 ottobrte 2021 - La marcia della pace Perugia Assisi quest’anno ha gli occhi puntati tutti sull’Afghanistan. Un’area in cui la storia ha visto sovrapporsi interessi, affari internazionali, potenze mondiali, guerre di religione. Una storia da conoscere e di questo si parlerà sabato prossimo, 9 ottobre, alle 18 al Centro di aggregazione sociale di Tortaia con l’incontro “Verso la marcia per la pace Perugia-Assisi: Afghanistan anno zero. Per la pace e i diritti di tutte e tutti” che vedrà la presenza di esponenti di primo piano del mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo, Gianluca Mengozzi e Silvia Stilli, figure politiche che da sempre si occupano di questioni internazionale e di diritti, Emma Bonino e Andrea Ferrari, e il giornalista Giuliano Battiston, giornalista esperto di Medio Oriente e di Afghanistan.

“Abbiamo deciso di promuovere questo incontro perché pensiamo che anche ad Arezzo sia arrivato il momento di tornare a discutere di questioni internazionali - spiega la presidente dell’Arci di Arezzo Federica Ettori – e lo facciamo in un giorno molto importante: il giorno che precede la marcia per la pace Perugia-Assisi. Con noi figure di primo piano; non solo la Senatrice Bonino da sempre in prima fila per la difesa dei diritti delle Donne, ma anche il giornalista Battiston che con i suoi studi per Ispi e i suoi articoli su Il Manifesto e sul blog Lettera 22 ha contribuito all’approfondimento su quanto sta avvenendo nel Paese mediorientale. E lo facciamo – conclude Ettori- con la consapevolezza che l’unica strada per risolvere le problematiche internazionali e il riconoscimento dei diritti di tutte e tutti sia la pace, la diplomazia e la cooperazione”.