A Montevarchi arriva “Varchi color run”

Arezzo, 14 giugno 2024 – Sabato 29 giugno alle 18 arriva a Montevarchi la prima edizione della “Varchi color run”, la corsa più divertente dell’anno ricca di colori, festa e allegria.

E dalle 20.00, il divertimento continua con “Music Party”, con live band e dj set, e cibo con i food trucks Billi’s, Canu e Panunto, e lancio di polveri colorate durante la serata. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione sportiva Rinascita Montevarchi in collaborazione con Avis Montevarchi e Unicoop Firenze per invitare i cittadini a correre “in maniera differente”.

L’obiettivo è fare in modo che tutti possano partecipare, più numerosi possibile per raggiungere non la migliore performance sportiva, ma il massimo divertimento. L’evento è stato presentato dal sindaco Silvia Chiassai Martini e da Giada Volpi del team organizzativo della Rinascita Montevarchi, alla presenza anche dell’assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci e del presidente della Rinascita Valerio Volpi .

“La prima edizione della “Varchi color run” è un evento che la nostra Amministrazione insieme alla Rinascita ha fortemente voluto – afferma il sindaco - Un’occasione inedita per fare una passeggiata ludico motoria di cinque o dieci km, a scelta, camminando o correndo immersi nei colori. Alle 18.00 di sabato 29 giugno si partirà dalla zona parcheggio in fondo a viale Matteotti, faremo il Lungarno e la parte che collega poi a viale Diaz, in un percorso divertente, pieno di musica e di colori.

Non è un’esperienza competitiva ma un modo per correre o camminare divertendosi. Poi alle 20.00 prenderà il via il “Music Party” in cui si alterneranno band e dj live, ci saranno food trucks e ancora tanta allegria e colori”. “Durante la “Varchi color run” - spiega Giada Volpi - sia alla partenza che lungo tutto il percorso e all’arrivo, si spargeranno dei colori sui partecipanti, ovviamente colori certificati che non sono inquinanti, naturali e sicuri.

Tutta l’iniziativa sarà accompagnata dalla musica, per coinvolgere il maggior numero di persone e fare un’effettiva grande festa, che proseguirà nella serata con ancora musica, cibo e divertimento”. Per le iscrizioni alla “corsa divertente” è necessario rivolgersi alla Rinascita Montevarchi e all’Avis Montevarchi.

E’ previsto anche un premio di partecipazione: una maglietta ricordo e la dotazione di colori naturali da gettarsi addosso. La maglietta sarà garantita ai primi 300 iscritti. Costo iscrizione alla corsa: 12 euro per adulti e ragazzi, 8 euro per i bambini fino agli 8 anni. Accesso libero per la serata spettacolo.