A Casa Thevenin arriva la “Befana della biodiversità”

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Giochi e attività a tema ambientale insieme al pony Pedro e al cane Titan per festeggiare la “befana della biodiversità”.

Venerdì 5 gennaio a partire dalle 9:30 in piazza San Domenico e via del Balilla i carabinieri forestali del reparto biodiversità e del reparto Parco Nazionale “Foreste Casentinesi” insieme ai ragazzi di Casa Thevenin e del CSI, proporranno per i più piccoli iniziative diverse per sensibilizzare al tema della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.

Un modo originale per aspettare insieme la simpatica vecchietta fin da sempre rispettosa dell'ambiente non avendo mai voluto cambiare il proprio ecologissimo mezzo di trasporto. Protagonista di tanti eventi che si sono susseguiti nel mese dicembre, Casa Thevenin propone quindi nuovi appuntamenti anche per il mese di gennaio, oltre alla “befana della biodiversità” aspetta tutti anche per la super tombolata con ricchi premi e apericena a partire dalle ore 17:30 di giovedì 4 nel palazzo di via Sassoverde e venerdì 5 alle 21:15 al teatro Petrarca per lo spettacolo di beneficenza a favore dell'istituto “Il Musical dei Musicals 2” (per info e prenotazioni 335.8357183 o 329.2316845).

Infine alla casina Thevenin del Prato sono in vendita le specialissime calze della befana.