Arezzo, fermato al casello autostradale: in casa nascondeva armi e droga

Arezzo, 22 febbraio 2024 – E' stato trovato in possesso di droga e anche di armi. Per questo un cittadino straniero, residente a Cavriglia, è finito in manette. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle congiuntamente alle unità cinofile del 1° Nucleo operativo metropolitano Firenze, hanno controllato un uomo, all’uscita del casello autostradale A/1 Valdarno, segnalato con insistenza dai cani antidroga, circostanza indicativa di possibile presenza di tracce di stupefacenti sulla persona o sulla sua automobile.

Le fiamme gialle, nel corso dell’identificazione del soggetto, cittadino straniero, hanno rilevato un atteggiamento indeciso e nervoso e, anche per questo motivo, hanno deciso di sottoporre a perquisizione immediata la sua abitazione che si trova nel Comune di Cavriglia. Qui hanno rinvenuto 81 grammi di cocaina, 862 grammi di hashish suddivisi in vari panetti, 2 bilancini di precisione, diversi cellulari e materiale per il confezionamento. Oltre allo stupefacente, sono state trovate una pistola con matricola abrasa, una pistola scacciacani e 55 munizioni, il tutto illecitamente detenuto. L’uomo è stato quindi arrestato.