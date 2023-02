Teniamo vivo il valore della solidarietà

Nata nel cuore di Lucca, diventata subito un punto di riferimento per le raccolte fondi in Italia, oggi Eppela è una piattaforma di crowdfunding che apre lo sguardo al Mondo e opera per il sostegno di temi, cause e progetti di respiro internazionale.

Identificata come uno dei valori fondamentali e universali, base nella ricerca di soluzioni globali, la solidarietà è, oggi più che mai, uno dei focus della piattaforma.

Negli ultimi due anni, Eppela è stata infatti protagonista di importanti campagne di solidarietà che hanno raccolto più di 8 milioni di euro da oltre 300.000 donazioni di persone provenienti da tutto il Mondo.

Eppela ha accolto centinaia di campagne a supporto della popolazione Ucraina colpita dal terribile conflitto come per esempio la campagna “Il Calore della Solidarietà - Magliette termiche per l'Ucraina” promossa dall' Elemosineria Apostolica della Santa Sede per sostenere il popolo Ucraino durante il rigido inverno; una campagna da record: oltre 306.000 euro raccolti da più di 2.500 persone. Una campagna che in pochi giorni ha fatto il giro del Mondo e raccolto consensi non solo nella comunità cattolica. https://www.eppela.com/projects/9302.

L’enorme community di Eppela ha contribuito in maniera generosa al sostegno della campagna vaccinale in Africa “Coop for Africa - Per qualcuno essere NOVAX non è una scelta”, la raccolta di COOP per sostenere la campagna vaccinale in Africa. La campagna è stata un successo: 1.700.000 euro raccolti da più di 125.000 sostenitori https://www.eppela.com/projects/6950 .

Senza dimenticare i bisogni del nostro Paese, dei nostri concittadini, come il piccolo Eitan il bambino di 5 anni, unico sopravvissuto al tragico incidente delle funivia Stresa-Mottarone in cui hanno perso la vita 14 persone, grazie alla campagna lanciata su Eppela: “Aiutiamo il piccolo Eitan” più di 1.000 sostenitori hanno donato oltre 66.000 euro per garantire al piccolo un fondo di supporto per il suo futuro https://www.eppela.com/projects/6602, oppure le decine di famiglie sfollate a causa dell’esplosione della palazzina a Pinerolo. La campagna “Esplosione Piazza Pinerolo” lanciata dal Comune di Pinerolo per supportare le famiglie sfollate dell'edificio in Piazza Sabin, reso inagibile dall'esplosione di un appartamento ha superato il goal prefissato raccogliendo 37.435 euro grazie a 841 sostenitori https://www.eppela.com/projects/6881 o ancora per fare un esempio la raccolta fondi lanciata dalla comunità di Fluminimaggiore “Riportiamo Mara a casa” per la giovane concittadina Mara Falci, la ventinovenne in coma per più di 2 mesi in Australia 71.737 euro raccolti da 2452 sostenitori per permettere alla famiglia della ragazza di noleggiare un volo attrezzato e riportare la figlia a casa dove ha ricevuto le cure necessarie per risvegliarsi https://www.eppela.com/projects/8982

Eppela, con tutta la sua community è attenta all’ambiente e insieme a Unicoop Firenze ha dato vita al primo bosco biosostenibile d'Italia con la campagna “Abbraccia un albero”, realizzato su un ex terreno industriale. Un importante esperimento sul campo per cercare di salvare il nostro pianeta piantando alberi. Quasi 60.000 euro raccolti da più di 8.000 sostenitori https://www.eppela.com/projects/6630.

Questi sono solo alcuni degli esempi virtuosi che hanno contribuito alla costruzione e ricostruzione del futuro di migliaia di persone.

Il crowdfunding è oggi lo strumento che ci ricorda quotidianamente il valore della solidarietà, che lo tiene vivo, che ci avvicina gli uni agli altri, che accresce la consapevolezza pubblica della sua importanza.

Il crowdfunding è motore di cambiamento per compiere le importanti rivoluzioni sociali, culturali e umanitarie di tutti i giorni. Eppela è il contenitore di tutte queste piccole e grandi rivoluzioni e ognuno di noi, con pochissimi click, può diventarne il protagonista.