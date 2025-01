Dominio Carrarese a Imola, è poker

Carrarese, 10 ottobre 2021 - Una Carrarese scintillante sommerge l'Imolese e si regala il primo successo esterno stagionale. Il risultato finale di 2 a 4 non rende giustizia al dominio mostrato dagli azzurri per tutti i 90 minuti. Eppure la gara non era certo cominciata nel migliore dei modi con gli emiliani che dopo 80 secondi erano già in vantaggio grazie a un destro preciso di Turchetta. La doccia fredda però non ha scosso minimamente gli azzurri che si sono riversati in avanti ad ondate e già al decimo sono riusciti a raggiungere il pari grazie a una gran giocata di Doumbia.

Da lì in avanti è stato un monologo apuano con occasioni in serie fino a che, al 40', Kalaj è bravissimo a saltare più in alto di tutti su un angolo calciato da D'Auria e a portare i ragazzi di Di Natale in vantaggio. Al ritorno dagli spogliatoi i marmiferi non alzano il piede dall'acceleratore e a cavallo tra il 12' e il 14' piazzano l'uno due che chiude il match prima con un siluro dai 30 metri di capitan Luci e poi con un contropiede finalizzato da Bramante. La gara finisce sostanzialmente qui, con la Carrarese che nell'ultima mezzora sfiora più volte la quinta rete e l'Imolese che si fa notare per un palo di Liviero al 17' e con il gol dell'inutile 2 a 4 finale segnato da Padovan a tempo ormai scaduto.

Il tabellino:

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Cerretti (9' st Liviero), Angeli, Vona, Lia; Lombardi A., Palma (28' st D'Alena), Benedetti; Lombardi L. (9' st Matarese) Belloni (28' st Padovan ), Turchetta. In panchina: Hysi, Rossi, Boscolo Chio, Rinaldi, Sall, Masella, La Vardera, Boccardi. Allenatore: Fontana.

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel; Semprini (1' st Grassini), Kalaj, Marino, Imperiale; Luci, Pasciuti, Battistella (42' st Girgi); Bramante (32' st Mazzarani); Doumbia (28' st Energe), D'Auria (35' st Infantino). In panchina: Mazzini, Capponi, Bertipagani, Rota. Allenatore: Di Natale.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

RETI: 2' pt Turchetta, 10' pt Doumbia, 40' pt Kalaj, 12' st Luci, 14' st Bramante, 46' st Padovan.

NOTE: spettatori 410, incasso 1460 euro. Ammoniti: Semprini, Imperiale, Battistella, Lia. Angoli: 5-4 per la Carrarese. Recupero: 1', 3'.