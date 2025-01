Il Siena torna al successo: Varela stende l'Entella nel finale

Siena, 16 ottobre 2021 - Dopo due pareggi di fila il Siena torna alla vittoria domando nel finale l’Entella. Decisivo un gol di Varela arrivato al termine di una ripresa giocata ad una porta sola nonostante l’assenza di Paloschi, in tribuna per un problema fisico dell’ultimo minuti.

La gara era stata aperta già dalle prime battute. Una bella azione di Disanto (19’) crea scompiglio nell’area dei liguri ma Silvestre anticipa Varela. La prima palla gol della gara è per gli ospiti che con una bella azione corale arrivano con facilità dalle parti di Lanni. Cross dalla sinistra di Cicconi (34’), sponda di petto di Lescano per l’accorrente Capello che viene smorzato a pochi passi dalla porta da un provvidenziale intervento in chiusura di Milesi che salva capra e cavoli. Il Siena pareggia il conto della occasioni cinque minuti dopo con l’ex di giornata Cardoselli (assist al bacio di Varela): provvidenziale l’intervento di Cicconi a Paroni battuto.

Nel secondo tempo il Siena parte con più aggressività. Un buon cross di Pezzella trova Cardoselli che rimette dentro per Terzi: il centrale segna ma l’arbitro annulla perché la sfera era precedentemente uscita. Varela (13’) impegna Paroni con una complessa parata a terra. Poco dopo dentro Karlsson e Marcellusi. L’islandese (18’) serve Disanto in profondità: ottima la deviazione di Paroni, palla out.. Una persa di Pezzella (31’) rischia di costare carissimo ai padroni di casa: Dessena calcia male da ottima posizione. Paroni (33’) respinge il sinistro di Karlsson. Sembra stregata la porta ligure, ma il Siena passa poco dopo. Di Cosmo atterra Varela, per Caldera è rigore. Varela si fa parare il mancino da un super Paroni ma mette dentro la ribattuta, 1-0. Con gli avversari tutti in attacco la Robur si divora la palla buona per il raddoppio con Disanto che tutto solo si invola ma fallisce da pochi passi il gol della staffa.

Guido De Leo

SIENA - VIRTUS ENTELLA 1-0 SIENA (3-5-2) Lanni; Milesi, Terzi, Terigi (37’st Farcas); Mora, Bianchi (24’st Acquadro), Pezzella, Cardoselli (16’st Marcellusi), Disanto; Varela, Guberti (16’st Karlsson). Panchina: Mataloni, Marocco, Caccavallo, Montiel, Zaccone, Morosi, Peresin, Conti. Allenatore Gilardino. VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) Paroni; Cleur (12’st Di Cosmo), Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (38’st Merkaj), Paolucci, Karic; Schenetti; Capello (12’st Morosini), Lescano (24’st Magrassi). Panchina: Borra, Bruno, Alesso, Lipani, Macca, Meazzi. Allenatore Volpe Arbitro Caldera di Como (Trasciatti-Moroni). Spettatori: 2070 (25 ospiti). Rete: 35’st Varela. Recuperi: 0 e 5. Ammoniti: Bianchi, Schenetti, Milesi, Cleur, Paolucci, Di Cosmo.