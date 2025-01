È fondamentale cambiare i filtri dell’aria condizionata

Quando si parla di igienizzazione della macchina non si può non pensare anche ai filtri dell’aria condizionata che rivestono un ruolo fondamentale. Oggi giorno le macchine hanno tutte il condizionatore e, così come funziona per il climatizzatore in casa, anche quello dell’auto necessita di un’attenta e accurata manutenzione. In quest’ottica possiamo facilmente capire perché il cambio dei filtri dell’aria condizionata si riveli un passaggio fondamentale nell’opera di igienizzazione della vettura. Una corretta manutenzione dei filtri infatti impedisce in modo efficace il passaggio di batteri e virus potenzialmente pericolosi per la salute ma anche di polvere e di pollini. Ma come cambiarli nel modo corretto? Il consiglio è quello di rivolgersi a un’officina specializzata perché, a meno che non si posseggano conoscenze specifiche in questo campo, è difficilissimo, per non dire impossibile, riuscire a cambiarli da soli. Una volta inseriti i nuovi filtri, è comunque opportuna una pulizia degli stessi ad ogni cambio di stagione in modo da essere sicuri che l’aria immessa nell’abitacolo sia realmente pura e libera da germi che invece potrebbero “entrare” in caso di funzionamento non perfetto dell’impianto di climatizzazione.