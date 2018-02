Pistoia, 21 febbraio 2018 - Va avanti la ormai collaudata collaborazione tra l’istituto Fedi-Fermi di Pistoia e l’Università degli studi di Firenze. Dopo cinque anni di robotica a Pistoia, culminati nel 2017 con l’anno di Pistoia, Capitale italiana per la cultura, la First Lego League si è trasferita a Firenze per una giornata all’insegna delle sfide della tecnologia e della scienza, attraverso attività di gioco e di formazione, ma anche un’occasione per proiettarsi verso il futuro all’università. Duecento studenti tra i 9 e i 16 anni, vale a dire tecnici e ingegneri del domani, si sono sfidati alla selezione interregionale della First Lego League organizzata dalla Scuola di Ingegneria e i dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell’Informazione e Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze con il servizio di orientamento in ingresso dell’Ateneo e con la collaborazione dell’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia. Alla selezione fiorentina, svoltasi al Centro Didattico Morgagni, hanno partecipato venti squadre provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Marche e Lombardia che si sono sfidate per l’accesso alla finale italiana della manifestazione in programma a Rovereto dall’8 al 10 marzo) alla Fondazione Museo Civico. Tra le quattro finaliste ci sono ben due team pistoiesi: il “FLL 21 Miccorobosenior” e il “FLL 128 Win” che hanno dimostrato grande qualità nello sviluppare la tematica richiesta (l’acqua, Hydro Dynamicssm). I team hanno gareggiato in tre round robotici su un campo di gioco con due minuti e mezzo per svolgere le missioni e si sono misurati poi nell'esposizione delle loro soluzioni venendo valutati per varie voci come la progettazione meccanica del robot, la programmazione e le strategie messe in atto durante la gara di robotica, il progetto scientifico, lo sviluppo di soluzioni innovative e la capacità di lavorare in squadra.