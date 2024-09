Skakespeare racconta Dante: anche Lucca protagonista nel lungometraggio per la Rai

Shakespeare racconta Dante: la rassegna nazionale di reading teatrali in occasione dei 460 anni dalla nascita di William Shakespeare (1564-2024) narra il Sommo Poeta e la Divina Commedia con le parole del Bardo inglese. I testi sono tratti dal terzo volume della trilogia Dante di Shakespeare di Rita Monaldi e Francesco Sorti (Solferino), che narra vita e opera di Dante come in un perduto dramma teatrale di Shakespeare. La rassegna è stata resa possibile grazie al sostegno della Società Dante Alighieri, delle amministrazioni locali, tra le quali spicca il Comune di Lucca, e al supporto organizzativo di enti come la Fondazione Luigi Einaudi e la Fondazione Mont'e Prama. Si è svolta in diverse tappe, tra cui appunto Lucca, Milano, Fermo, Senigallia.