Migliaia di manifestanti a Pisa bloccano la stazione in solidarietà con Gaza e la Sumud Flotilla

Almeno duemila persone hanno partecipato a una manifestazione per Gaza e a sostegno della Sumud Flotilla nel pomeriggio di giovedì 4 settembre a Pisa. Il corteo si è snodato per le vie del centro e poi si è diretto alla stazione, dove sono stati bloccati i primi binari dello scalo ferroviario. La situazione è stata monitorata dalle forze dell’ordine. “Se Israele blocca la Sumud Flotilla blocchiamo l’Europa”, era scritto su uno striscione che ha aperto il corteo. All’iniziativa hanno partecipato diverse sigle degli studenti e associazioni. I manifestanti hanno bloccato la stazione per circa mezz’ora. Intorno alle 20 si sono poi piano piano dispersi.
© Riproduzione riservata