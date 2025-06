Inaugurato il secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro

Inaugurato oggi il secondo ponte sul fiume Tevere, insieme alla nuova viabilità di collegamento a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Un’infrastruttura attesa da tempo e strategica per l’intero territorio, concepita per migliorare in modo significativo la mobilità tra le diverse aree della vallata, dal centro storico della città fino al cuore della zona industriale