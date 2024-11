Firenze, spaccata al bar: il raid dei ladri ripreso dalle telecamere

E' la terza volta in un anno che il Bar Francesconi di Firenze, in piazza Pier Vettori dal 1966, viene visitato dai ladri. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Due uomini, come mostrano le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza, poco dopo le tre con un tombino hanno infranto la porta a vetri per poi intrufolarsi all'interno e scappare via con il fondocassa e circa cento pacchetti di sigarette