Comuni, Marradi tra calamità naturali, viabilità, scuole ed eventi

VideoComuni, Marradi tra calamità naturali, viabilità, scuole ed eventi
Prosegue il tour di approfondimento sull'attualità istituzionale dei Comuni della Città metropolitana di Firenze, oggi siamo a Marradi dove Comune e Metrocittà sono nuovamente in prima linea per il ripristino della viabilità, dopo l’ennesimo disastro ambientale che, nel marzo 2025, ha colpito un territorio già duramente provato dalle alluvioni e dal terremoto. Dal maggio 2023, infatti, una sequenza di eventi naturali ha messo a dura prova la resilienza della comunità marradese. E se la viabilità su gomma, nonostante le difficoltà e i cantieri, ha ripreso la normale circolazione, resta invece ancora compromesso il trasporto ferroviario con la linea faentina tutt’ora interrotta tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Video Florence Tv