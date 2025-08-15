Comuni, Marradi tra calamità naturali, viabilità, scuole ed eventi

Prosegue il tour di approfondimento sull'attualità istituzionale dei Comuni della Città metropolitana di Firenze, oggi siamo a Marradi dove Comune e Metrocittà sono nuovamente in prima linea per il ripristino della viabilità, dopo l’ennesimo disastro ambientale che, nel marzo 2025, ha colpito un territorio già duramente provato dalle alluvioni e dal terremoto. Dal maggio 2023, infatti, una sequenza di eventi naturali ha messo a dura prova la resilienza della comunità marradese. E se la viabilità su gomma, nonostante le difficoltà e i cantieri, ha ripreso la normale circolazione, resta invece ancora compromesso il trasporto ferroviario con la linea faentina tutt’ora interrotta tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Video Florence Tv