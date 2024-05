Viareggio, è tutto vero: il sogno dell’Eccellenza è realtà. Grande festa

Viareggio, 6 maggio 2024 - Il terzo campionato di fila vinto, adesso, è realtà. Il Viareggio è risalito in tre anni dalla Seconda categoria all’Eccellenza facendo l’en plein. Ieri in un Marco Polo Sports Center vestito a festa, con tutta la parte sportiva (e non solo) della città che ha risposto presente ed ha voluto esserci...e con una coreografia degna di altre categorie.

I tifosi delle zebre

Le zebre hanno subito attaccato la partita col Casalguidi e dopo una trentina di secondi erano già in vantaggio 1-0, grazie al gol-lampo del viareggino Manolo Benassi. Il tappo allo spumante viene dunque tolto subito e la festa prende ancor più vigore quando al 34’ Samuele Chicchiarelli disegna un assist perfetto per il duttile classe 2004 Gabriele Sapienza che insacca il raddoppio.

Ed il gol di questo ragazzo è il perfetto emblema del progetto del “fatto in casa” voluto alle origini da Marcello Lippi: Sapienza infatti è stato tirato su nel Viareggio ed è stato uno degli 11 giocatori ad aver vinto tutti gli ultimi tre campionati di fila (Seconda categoria, Prima l’anno scorso e ora Promozione).

A fine primo tempo un leggero brivido lo corre il Viareggio, quando il Casalguidi di testa su angolo con Ghimenti sfiora la rete “riapri-partita”. Ad inizio ripresa gli ospiti salvano sulla riga il possibile 3-0 sul tocco ravvicinato di Stefano Marinai, ben imbeccato da Cristian Brega. Comunque il tris è nell’aria e lo cala ‘il Chicchia’,che meritava questo gol nella partita-scudetto dopo tutto quello che ha passato (lui, come Cosimo Belluomini , era in quel Viareggio 2014 che retrocesse dalla Serie D all’Eccellenza che poi non fece mai).

La prima parata di Andrea Carpita (capitano che merita un monumento al valor sportivo e all’alta “fedeltà bianconera“, così come l’allenatore dei record Stefano Santini : due uomini cui la Viareggio sportiva deve tanto) arriva solo a 10 minuti dal 90’. Nel finale poi c’è giusto da annotare il rigore del possibile 4-0 sbagliato da Brega, che se lo procura ma poi se lo fa parare da Niccolini tirandolo male.

Il tuffo in piscina per festeggiare

La festa bianconera può partire al triplice fischio con invasione di campo di grandi e piccini. Il tuffo però stavolta non è nel fontanone di piazza Mazzini... ma nella piscina del Marco Polo.

Tabellino

Viareggio 3 - Casalguidi 0

Viareggio (4-3-1-2): Carpita; T. Ricci (31’ st Scaranna), Benedini, Bertacca, Sapienza; Benassi (9’ st C. Belluomini), Minichino, Fazzini (13’ st D. Benedetti); Marinai (24’ st G. Ceciarini); Brega, Chicchiarelli (19’ st M. Santini). All. S. Santini.

Casalguidi (4-3-1-2): Niccolini; Gaggioli (1’ st Bolognini), Ghimenti, Campionini, Tesi; Robusto (1’ st Colligiani), Venturi, Dani; Spadi; Macchia (29’ st Niccolai), Magazzini (40’ st Traversari). All. Benesperi.

Arbitro: Monti di Firenze (assistenti di linea Nannipieri e Mangini di Livorno).

Reti: 1’ pt Benassi (V), 34’ pt Sapienza (V); 7’ st Chicchiarelli (V).

Note: ammoniti Benassi (V) e Spadi (C); angoli 9-5 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 2’ st.