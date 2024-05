Strepitoso Viareggio: sale in Eccellenza, la festa di una città

Viareggio, 5 maggio 2024 – Grande Viareggio: il calcio vive momenti super in città, con la promozione in Eccellenza della squadra bianconera arrivata al termine di una cavalcata avvincente nel campionato di Promozione.

Nella vittoria contro il Casalguidi sono arrivati i punti decisivi delle zebre, nell’ultima giornata di stagione regolare. E adesso è promozione diretta. Un grande successo per una società ambiziosa. E per una piazza che vuole tornare nel calcio che conta. Per il tecnico Santini una importantissima affermazione quella che ha portato le zebre in Eccellenza.

Il Viareggio è in Eccellenza

Al Marco Polo Sports Center c’era un tifo davvero da Serie A per la partita decisiva. E il Casalguidi, ottimo team, aveva poco da chiedere al campionato essendo già sicura dei playoff.

E’ la terza promozione di fila: dalla Seconda Categoria all’Eccellenza in tre anni, un ruolino di marcia clamoroso. E sui profili social del team è infatti apparsa la scritta “Non c’è due senza tre”, a significare questo nuovo importante traguardo.

"Sua Eccellenza” c’era scritto sulle magliette distribuite al termine della partita. La grande festa viareggina si è scatenata al fischio finale, tra sorrisi e abbracci.