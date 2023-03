Viareggio, assalto al Fornacette Due sfide cruciali per la salvezza

Un’altra domenica di finali per le formazioni versiliesi con le gare da giocare che diminuiscono dmenica dopo domenica, ogni novanta minuti assumono un peso sempre più decisivo per la proclamazione dei verdetti finali. In una giornata in cui il Forte 2015 osserva un turno di riposo, il Viareggio oggi ha un impegno per niente facile ospitando sul sintetico di casa del Marco Polo i pisani del Fornacette quarti in classifica, squadra solida dal grande rendimento esterno che all’andata ha fatto penare non poco le zebre alla fine uscite vittoriose 2-1. Oggi ci vuole un’altra affermazione per presentarsi da capolista allo scontro diretto di domenica prossima a Romagnano: i massesi sono dietro di due punti e non molleranno di certo la presa. Oggi fuori causa Carpita e Palazzolo, probabile l’impiego di un 4-4-2 con Martinelli e Chicchiarelli coppia avanzata. "Gara difficile da affrontare con la dovuta attenzione e pazienza ma va portata a casa, il traguardo finale si avvicina e siamo obbligati a vincere ogni domenica. In campo con la giusta personalità", dice il tecnico Stefano Santini.

Anche per la corsa salvezza si giocano gare molto delicate. La Torrelaghese sarà ospite del Migliarino che è dietro di quattro lunghezze, gialloviola in buona condizione che vogliono dare l’accelerata decisiva per la salvezza. Oggi out Bonuccelli, Pacini, mentre Della Gatta e Dati proveranno a recuperare dall’influenza. Il tecnico Fabrizio Baldini: "Momento decisivo e oggi ci vuole la gara della vita, per noi è fondamentale uscire da Migliarino con un risultato positivo, qualche assenza di troppo ma siamo pronti e in fiducia".

A caccia di punti anche il Corsanico che ha una gara sulla carta molto ostica. Gli orange sono attesi in quel di Calci con i locali in piena corsa per i playoff, ci sarà da fare i conti con le assenze di Batori, Cipollini e Del Frate. "Con lo spirito messo in mostra nelle ultime domeniche possiamo dire la nostra e giocarcela, non partiamo battuti",carica così i suoi il tecnico Stefano Maffei che come il collega Baldini ha rivitalizzato la squadra da quando è al timone.

Seconda categoria. Prova del nove anche per il Lido di Camaiore che è atteso da uno scontro diretto che si prevede infuocato alla Fossa dei Leoni contro l’Atletico che è sotto di appena un punto, con un risultato positivo il cammino verso la permanenza in categoria si farebbe decisamente più agevole.

Cab