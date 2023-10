Vela battuto all'esordio a Camaiore, ma non ha sfigurato

Purtroppo non è andato bene l’inizio campionato del Vela ma quanto visto non è affatto da buttar via. Con l’inevitabile supremazia della squadra avversaria i viareggini hanno comunque lottato senza sfigurare pur subendone incessantemente il gioco. Con un Albizzi stratosferico (30 punti per lui) ma purtroppo con Taylor e Ghiselli decisamente lontani da quello che è il loro rendimento abituale. All’inizio la partita è sembrata quasi alla pari, anzi esattamente alla pari nei primi dieci minuti (19-19), ma nei secondi dieci l’Audax ha preso decisamente il comando delle azioni e da lì si è capito che per il Vela non sarebbe finita bene. Al momento di andare al riposo il punteggio (30-46) parla già chiaramente ed alla fine del terzo tempo la conferma arriva in maniera cruda con la formazione di casa sotto ancora di 18 (48-66), prevalentemente per “colpa” di uno scatenato ed incontrollabile Ramirez (37 punti alla fine) vera e propria macchina realizza punti. Nell’ultimo quarto, con gli avversari ormai sicuri del successo che mettono in campo quelle impropriamente definite le seconde linee, i ragazzi di Bonuccelli riescono a rimontare fino ad arrivare ad un sopportabile meno 9 che però niente cambia agli effetti del risultato e della classifica. Comunque, come abbiamo detto, per il Vela non è stato un incontro del tutto negativo e lascia discrete speranze per il prosieguo del campionato. Intanto si aspetta la trasferta di domenica prossima a Grosseto. Non sarà facile ma Albizzi e compagni ci proveranno.

Eraldo Di Simo