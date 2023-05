Trofeo ‘Ammiraglio Francese’ Ancora un trionfo per Paolisssima

Ancora una vittoria, dopo il 2022, ottenuta dall’equipaggio di Paola e Gianluca Poli, portacolori del Club Nautico Versilia, con il loro Gs 56 Paolisssima (con 3 esse) nella 26esima edizione del trofeo ammiraglio Giuseppe Francese di vela. L’equipaggio era composto da Luca Poli, Roberto Leopoldo Pardini, Ovidio Belli, Giuseppe Mangia, Alberto Falcini, Roberto Maffini, Franco Giovannini, Maurizio Dami, Alessandro Biancalani, Renzo Del Giudice e Luca Vitale. Si sono aggiudicati il primo posto in Overall e Orc A su di un lotto di venti partecipanti, a conferma dell’importanza della regata organizzata dal circolo velico presieduto da Roberto Brunetti.

Silvio Nuti, della Fondazione MareOltre onlus ha partecipato con Elianto il primo catamarano italiano completamente accessibile, con un equipaggio composto dall’Associazione Astrolabio, i navigatori dell’Associazione I Timonieri Sbandati con Marco Rossato. Tra i premiati, l’8 metri stazza internazionale K4 Margaret di Giulio Baldi primo classificato delle Vele d’Epoca. Onfale di Nicola Bocci vincitore delle Vele Classiche. Nelle Vele Storiche: vincitore Rainbow di Paolo Sanna, seguito da Gioconda di Mauro Topazzini, e da Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti.

Nella classifica Rating Federvela, ha vinto Terra di Giorgio Iacconi e Bucaniere di Muzio Scacciati. Nella Gran Crociera, primo Shide di Simone Ronchini a cui è andata la coppa della Lega Navale Italiana. Nella Classe Orc B, primo posto per XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni, già vincitore di due edizioni in Overall; secondo gradino del podio per Nessuno di Andrea Pacinotti e terzo Fomalhaut della Marina Militare. Nella Overall, Paolisssima si è aggiudicata il prestigioso trofeo d’argento Ammiraglio Giuseppe Francese, la Coppa Club Nautico Versilia e il Trofeo donato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Il direttore sportivo Club, Muzio Scacciati, ha premiato i vincitori. La regata dedicata all’ammiraglio Giuseppe Francese si conferma ormai come una delle più importanti in Italia ed è fortemente voluta dal presidente onorario Roberto Righi, dal presidente Roberto Brunetti e dal suo vice, ammiraglio Marco Brusco.

Walter Strata