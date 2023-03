Tiro con l’arco La Kentron dard sul tetto d’Italia

La squadra femminile della società di tiro con l’arco Kentron Dard di Lido di Camaiore ha compiuto un’impresa straordinaria vincendo il titolo italiano femminile a squadre per l’arco compound. Le tre atlete, Alessia Foglio, Jessica Fubiani ed Elena Perosini, si sono distinte in un torneo di alto livello, che si è svolto a Rimini. Le atlete hanno affrontato nei quarti la squadra della Kappa Kosmos Rovereto, composta da atlete molto quotate come Gaja Agnoli, Alessia Gheser e la campionessa internazionale Elisa Roner. Nonostante la sfida difficile, le versiliesi hanno superato il turno con un punteggio di 228 a 226. Le semifinali sono state ancora più emozionanti, con la nostra squadra che ha affrontato la squadra della Arcieri Decumanux Max, composta da Elisa Baldo, Michelle Maria Bombarda e Sofia Dermati. Dopo quattro volée molto equilibrate, il punteggio si è fermato sul 228 pari. Così si è passati a tre tiri di spareggio, in cui le lidesi sono riuscite a spuntarla 29-27.

La finale per l’oro è stata una vera e propria battaglia, in cui le versiliesi hanno affrontato l’Arco Sport Roma composta da Rachele Bigi, Cinzia Ferrari e Sara Scancamarra. Nonostante la grande tensione, hanno dimostrato grande concentrazione e abilità, riuscendo a conquistare il titolo italiano con un punteggio di 228 a 224.

La coach della squadra, Susi Grassini, ha saputo guidare le atlete alla vittoria. La squadra e la società hanno espresso grande felicità per il traguardo raggiunto, dimostrando l’emozione per il risultato straordinario che hanno ottenuto, una grande una grande impresa che resterà nella storia.