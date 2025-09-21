Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Viareggio
SportStra Azzano, le foto della corsa di Seravezza
21 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Stra Azzano, le foto della corsa di Seravezza

Sono stati 250 i podisti competitivi e circa 300 i camminatori che hanno preso parte all’evento

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Seravezza (Lucca), 21 settembre 2025 – Una splendida giornata di sport ha fatto da cornice alla 4ª edizione della Stra Azzano, che ha visto la partecipazione di 250 podisti competitivi e di circa 300 camminatori, animando le vie di Azzano di Seravezza sin dalle prime ore del mattino.

La gara competitiva di 10 km, valida come: Campionato toscano individuale e di società master di corsa in montagna, Campionato toscano assoluto, e categorie Promesse e Juniores M/F, ha preso il via alle ore 9.00 da Piazza San Michele, cuore pulsante del paese. Non solo agonismo: alle 9.50 è partita anche la camminata ludico-motoria, aperta a tutti, con percorsi adattati per i più piccoli, rendendo l’evento una vera festa di sport e comunità.

L’iniziativa si è svolta sotto il patrocinio della Città di Seravezza ed è stata organizzata con grande impegno dalla Polisportiva Azzano, con il supporto del servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un sorriso.

