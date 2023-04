Speranze playoff ancora accese per un Camaiore versione bunker

Ha ingranato le marce giuste il Camaiore che sta vivendo il suo miglior momento di una stagione fatta di troppi alti e bassi (ed è stato questo il limite vero di una squadra che deve mangiarsi le mani e far mea culpa per come ora non si ritrovi in una posizione di classifica più alta che avrebbe meritato per il valore qualitativo del suo undici base). Contro il River Pieve è arrivata una vittoria strameritata che altro non ha fatto che confermare il magic moment dei “Polzella Boy’s“ (e dall’altro lato di aumentare i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere un finale di stagione diverso). Per il Camaiore fanno 11 punti sui 15 disponibili nelle ultime 5 partite di campionato. In questa striscia di 5 risultati utili di fila ci son 3 vittorie tutte in casa senza prender gol.

La fase difensiva è stato il punto di forza dei bluamaranto in questo girone di ritorno in cui sono state incassate 9 reti in 13 match. Merito della difesa che con “la mossa D’Alessandro“ ha guadagnato ulteriore solidità accanto alla colonna Fatticcioni (che da quando ha ritrovato la miglior forma dopo il grave infortunio patito a Cascina nella passata stagione è stato determinante) e con la crescita dei giovani Tommaso Ricci (2003 titolare fisso del ruolo di terzino destro), Orlandi e Crecchi (il 2002 e il 2004 si sono spesso alternati come terzini di sinistra).

Ma il reparto chiave è il centrocampo dove Biagini e Amico stanno dominando nel recupero palla e nello smistamento, assieme alla qualità nel palleggio di capitan Viola e di un Da Pozzo finalmente ritrovato sui livelli cui aveva abituato. E poi là davanti, oltre allo “sviluppo“ del 2004 Manfredi, c’è quel Geraci che la butta sempre dentro: 17 gol stagionali (14 in campionato, di cui ben 12 su azione, e 3 in coppa) son numeri da bomber!

Se il Camaiore vince sabato a Massa e poi nell’ultima giornata col Montespertoli può ancora sperare nei playoff... se si verificano alcuni incastri di risultati.

Simone Ferro