Seravezza, delusione Amoroso "Raccogliamo sempre meno di quanto invece meritiamo"

Sotto per 2 volte, il Seravezza Pozzi raddrizza una gara che però poteva vincere (... e i 3 punti mancano dal 12 marzo). Il tecnico Christian Amoroso commenta così il pari: "È un punto importante ma anche stavolta usciamo dal campo rammaricati perché raccogliamo meno di ciò che meritavamo. È un momento in cui gli episodi ci girano contro e su quello non c’è nulla da farci. Le prestazioni dell’ultimo periodo sono importanti, come qualità del gioco e intensità. Veniamo purtroppo penalizzati al primo episodio. Noi poi ci abbiamo messo anche del nostro, vedi il gol preso dopo 25 secondi che è una roba che non esiste. Ed è colpa mia perché in settimana avevo visto un atteggiamento che andava in quella direzione e non l’ho corretto in tempo". "Creiamo tanto – aggiunge Amoroso nella sua analisi – facciamo sempre 20 cross a partita però spesso non siamo nel punto giusto per concretizzarli. Dobbiamo esser più cattivi sottoporta. Poi c’è Lorenzo (Benedetti, ndr) che ci sta tenendo su... ma questa è una squadra che merita qualcosa di più. Quando sono arrivato io non era facile raggiungere la salvezza tranquilla ma questa è una squadra che ha dei valori più importanti rispetto all’accontentarsi della salvezza, che comunque va ancora matematicamente raggiunta. Se avessimo vinto domenica col Flaminia sono convinto che il Seravezza sarebbe decollato e avrebbe potuto veramente darsi l’obiettivo del raggiungimento dei playoff nelle ultime 3 giornate. Ora è giusto finire bene, dopodiché parleremo del futuro... ma per organizzare insieme la prossima stagione abbiamo prima bisogno di essere salvi sicuri, che ancora non lo siamo".