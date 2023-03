Sei squadre sicure dei playoff Bagarre per gli ultimi due posti

Penultima giornata di campionato. Sei squadre sono già sicure dei playoff, ma è bagarre per gli ultimi due posti.

Girone A. Non perde un colpo lo Sconvolts Tonfano che vince la 16esima partita su 16. A cadere stavolta è l’Hotel Virginia per 2-1. Hotel Virginia che era anche passato in vantaggio con Guarino, ma contro questo Sconvolts, campione in carica, c’è poco da fare. Moscardini e Tomei firmano la rimonta. “Loro hanno giocato meglio di noi e forse non meritavamo il successo” riconosce Adriano Pasquini. “È stata una bella partita in cui non abbiamo demiritato” commenta Stefano Valenzi. Sicuro del secondo posto il TorciglianoSocoedi che supera 4-2 il Piano di MommioManù con le reti di Pardini, Esposito, Mallegni e Giannini. Per gli sconfitti Sargentini e Da Prato. Vittoria forse decisiva, in ottica playoff, del Punto DieselGelateria Arcobaleno che liquida 4-1 l’Mb Team con Hanani, Berti, Barsanti e Mugnaini. Agli sconfitti non basta Bramanti. “Dopo un primo tempo opaco, nella ripresa - dice Marco Iori - abbiamo concretizzato”.”Abbiamo retto nel primo tempo per poi calare” ammette Giovanni Berlingeri. Infine il Terrinca batte 4-3 il Bayern Versilia, ma a far parlare è il bel gesto di sportività di Matteo Mazzocchi, del Bayern Versilia, che si è fatto togliere un rigore dall’arbitro ammettendo di non aver subito fallo. “Volevamo vincere l’ultima partita casalinga della stagione” dice Ludovico Pili. A referto Bertolucci, Benassi, Bonacchelli e Pili per il Terrinca Calcio; Licusato 2 e Bardini per il Bayern.

Classifica: Sconvolts Tonfano 48; TorciglianoSocoedi 35; Punto DieselGelateria Arcobaleno 24; Hotel Virginia e Real Nocchi 21; Terrinca Calcio 15; Piano di MommioManù 14; Mb Team 13; Bayern Versilia 1.

Girone B. Cade l’imbattibilità del G.O.77Gsi Passi superato 2-0 dal BellarivieraRistorante La Casina. Le reti portano la firma di Molteni e Seck. “Arriviamo ai playoff - dice Andrea Becagli - con fiducia. Abbiamo vinto con le prime due della classifica’’. Vince 1-0 L’Arena Metato contro il Lube Cucine Viareggio. Decide Lelli. “Non meritavamo di perdere per quanto creato. Complimenti al loro portiere” dice Mauro Casanova per gli sconfitti. Fra Unione Quiesa Orange e MsaSt Piano di Conca è 1-1. Ospiti avanti con De Simo e pari di Morgantini. “Partita troppo tesa” sottolinea Matteo Cima dell’MsaSt Piano di Conca. Tennistico 6-0 della Croce Verde Discobolo sull’Fc Pachino. A segno Limongello, Pardini 2, Serrouk, Volpe e Cinquini. Infine rocambolesco 5-4 del Tdl Soccer sul CtzImballaggi Francè cui non basta il momentaneo 4-2 a favore. Tris di Stella e singoli di Bitto e Crispino per i vincitori. Per gli sconfitti Costabile 2, Giorgio e Pinter. “Partita incredibile e vittoria che va al di là dei 3 punti. Sono felice per lo spirito e la voglia dimostrato dalla squadra” commenta Francesco Artigiani.

Classifica: G.O.77Gsi Passi 46, BellarivieraRistorante La Casina 39, Arena Metato 38; Unione Quiesa Orange 28; Croce Verde Discobolo 19; Tdl Soccer e Lube Cucine Viareggio 17; MsaSt Piano di Conca 16; CtzImballaggi Francè 14; Fc Pachino 7.

Sergio Iacopetti