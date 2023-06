Real FQ: si allontana Bozzi Pizza è il colpo delle zebre

Tanto bolle nel gran pentolone del calciomercato estivo. C’è chi ancora deve scegliere il nuovo allenatore e chi invece è già un pezzo avanti e sta piazzando conferme ed acquisti importanti. Insomma, dalla Serie D in giù fino alla Prima categoria non ci si annoia di certo in Versilia.

Serie D. Tarda ad arrivare in casa Real Forte dei Marmi Querceta l’annuncio del nuovo allenatore scelto per il dopo Simone Venturi (passato al Tau ormai già da una settimana). Il tecnico che pareva in pole position per la panchina bianconerazzurra era quel Francesco Bozzi appena venuto via dal Mobilieri Ponsacco. Ma sembra ci siano stati intoppi in una trattativa che era data davvero a un passo dalla fumata bianca. Il Real FQ sta dunque continuando a fare colloqui e a sondare altre piste, come quelle che portano a Stefano Turi (in uscita dalla Fezzanese, dove potrebbero sostituirlo con Walter Vangioni o con Corrado Ingenito) ed a Juriy Cannarsa. Ma occhio ad un possibile terzo nome che sarà incontrato oggi e che potrebbe esser il favorito.

Eccellenza. Il Camaiore, dopo aver prolungato con l’allenatore Luca Polzella, ha subito confermato due pilastri del proprio centrocampo come Fabio Biagini e Yuri Amico (entrambi ex sia del Real FQ sia della Massese).

Promozione. Il Viareggio è scatenato sul mercato. Se in difesa pare sfumata la pista Leonardo Terigi (che Maccarone in D dovrebbe portarsi dietro a Livorno dopo averlo avuto con sé al GhiviBorgo) e in attacco si raffredda quella per Cristian Brega (ma restano vive quelle per Gabriele Ceciarini e per Giacomo Petracci), ecco che in mezzo al campo arrivano la conferma di Davide Minichino e l’acquisto di Samuele Pizza (per il 35enne ex Capezzano si tratta di un bel ritorno in bianconero, lui che fu capitano dell’Esperia in Lega Pro). "Questa maglia per me è vita – dice Pizza – poter tornare a vestirla lo aspettavo da tempo". Intanto per la difesa (dove Luigi Monopoli è corteggiato dalla Torrelaghese... ma potrebbe anche smettere?) spunta l’idea Gianmarco Genovali che è venuto via dal Fratres Perignano ma su di lui c’è pure lo scatenato San Miniato Basso che già è ad un passo da Alessandro Remedi.

Simone Ferro