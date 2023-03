Real Forte, una sfida cruciale per allontanare la zona rossa "Sarà una battaglia sportiva"

Malgrado i tredici punti di differenza in classifica, Bagnolese-Real Forte Querceta è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Per i padroni di casa una vera e propria ultima spiaggia per non perdere ulteriore terreno dalla zona playout. Per il Real Forte l’occasione per allungare forse in modo definitivo sulla zona rossa. Prospettive diverse per le due squadre, all’interno di una sfida che si preannuncia ad alto carico agonistico.

"Ci attende una battaglia sportiva - avvisa Simone Venturi, tecnico del Real Forte Querceta - la Bagnolese è una squadra tosta che fa dell’intensità e dell’agonismo le sue doti migliori. In casa poi si trasformano, come dimostra il loro cammino. Sarà una gara tosta, anche sul piano mentale. Dovremo essere pronti". Tra le due, chi ha più da perdere è senza dubbio la Bagnolese che, senza i tre punti, scivolerebbe lontana dalla salvezza. "È sicuramente più decisiva per loro - ammette Venturi - ma, in caso di risultato positivo, per noi sarebbe un gran balzo in avanti. Qual è la soglia salvezza? Difficile fare tabelle, è un campionato molto equilibrato, un girone difficile, c’è incertezza sia nelle parti alti che in quelle basse della classifica".

Venturi perde Rodriguez e Molinaro, fuori dalla lista dei convocati al pari dello squalificato Fazzi. Migliorano le condizioni di Rosati e Pegollo. "Rosati si è allenato in gruppo tutta la settimana - spiega il tecnico del Real Forte Querceta - sta recuperando una buona condizione ma ancora non è pronto per giocare dall’inizio. Pegollo? Sta un po’ meglio ma non è ancora al 100%. Abbiamo bisogno della sua fisicità, spero di poterlo schierare subito". Pochi i dubbi di formazione: Bernardini confermato davanti alla difesa, con Bartolini libero di muoversi sulla trequarti. A Verde il compito di evidenziare i limiti della difesa della Bagnolese.

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Bertipagani; Bartolini; Pegollo, Verde.

Michele Nardini