Pugilato Simone Kaludjerovic continua a stupire

Continua inarrestabile la marcia dei pugili viareggini della neonata Metropolis Boxe, impegnati nel prestigioso trofeo Nepi, in svolgimento a Firenze, negli impianti del Boxing club. Simone Kaludjerovic ha tirato fuori dal cilindro una superba prestazione. Contro ogni pronostico ha vinto ai punti in maniera chiara contro Zahri Othmane di Cecina. Tecnica, precisione ed esuberanza psicofisica hanno convinto pubblico e giuria. Ora si appresta ad affrontare la fase finale concentrato come non mai. Finale che si giocherà anche Gioele Pierini, impegnato il 19 marzo in un incontro contro un pugile di Prato.