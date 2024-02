Prima e seconda categoria. Gli squali del Forte non perdono il vizio del gol. Il Corsanico rifila un bel poker al Mulazzo

VIAREGGIO

Forte 2015- Giovani Via Nova 1-0 importante successo degli squali che si aggiudicano una gara tirata e così facendo si mantengono al secondo posto. Pescia- Capezzano 1-1 occasione persa per i ragazzi di mister Coli che vengono ripresi all’ ultimo tuffo. Mulazzo- Corsanico 2-4 Secondo successo di fila per gli orange che prendono fiato nella corsa per la salvezza. Torrelaghese -Selvatelle 0-0 pari a reti bianche nello scontro salvezza che vedeva opposti i gialloviola di mister Giannini ai pisani, poche occasioni e tanto nervosismo. Carrarese Giovani-Massarosa 1-2 continua a stupire il Massarosa di Misuri che ormai ambisce con piena ragione ad un posto al sole nelle prime cinque.

San Vitale - Lido 1-1 pari esterno per i cavallucci al termine di uno scontro diretto tiratissimo, succede tutto nella ripresa, prima Edoardo Luisotti porta in vantaggio i gialloblù al 13’ dopo un bello schema corale, poi però appena due minuti dopo pareggio locale con Dell’Amico che infila da dentro l’area piccola la difesa ospite.

Sporting Camaiore - Ponte delle Origini 0-2 stop casalingo per i ragazzi di Palmerini che cedono il passo un po’ a sorpresa, alle occasioni non sfruttare da Mariani al 23’ del primo tempo e Simonini dalla distanza al 40’ fanno seguito le reti di Barletta al 5’ st in mischia e di Bonamici in contropiede al 27’.

Carlo Andrea Brunini