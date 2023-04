Prima categoria Toscana (girone A)

Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 202223. Lo spareggio playout tra Corsanico e Migliarino chiude il sipario per le formazioni versiliesi, tutte le altre infatti hanno terminato le proprie fatiche domenica scorsa: gli orange si giocano la permanenza in categoria potendo contare su due vantaggi, il fattore campo dovuto al miglior piazzamento nella regular season chiusa davanti ai rivali di oggi e il poter contare anche sul doppio risultato. Orange salvi anche in caso di parità al termine dei supplementari, calcio di inizio alle 16 alle Colline e pronostico che pende tutto dalla parte dei padroni di casa, che si sono dimostrati vittoriosi anche nell’ultimo confronto diretto, chiuso per tre a uno proprio a Bargecchia.

Da segnalare che oggi sono previste due le assenze di rilievo: quella del Brussi Simonini a segno nei due precedenti stagionali e quella di Giunta. Il pubblico pertanto si aspetta i gol di Correia e le giocate di Del Frate e Tomei per dare la scossa ad una partita che comunque non mancherà di regalare emozioni da cardiopalma. Fiducioso il tecnico Stefano Maffei che avverte i suoi ragazzi, rassicurandoli al contempo sulle carte che hanno da mettere in campo per avviare il match in modo sereno.

"Partita totalmente diversa rispetto al campionato – commenta con molta trasparenza Maffei – la spunterà chi riuscerà a sbagliare di meno, ci siamo allenati bene e ci arriviamo in un ottimo momento di forma per cui i presupposti per essere ottimisti e sperare in un buon esito ci sono tutti. Ecco perchè dico ai miei ragazzi di giochiarecela senza inutili pressioni: noi siamo tranquilli e, ovviamnete, davvero molto carichi per portare a casa il successo".

Carlo Andrea Brunini