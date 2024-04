Pole Dance e Danza Aerea. Pole Studio Pioggia di medaglie. A segno atlete di tutte le categorie

Primavera ricca di gare e impegni interessanti per la Pole Studio Viareggio, la scuola di pole dance e danza aerea con sede alle Bocchette. La direttrice artistica Luciana Serpe è ancora ferma per recuperare da un infortunio: in sua assenza, sono state le allieve di tutte le età a portare lustro alla scuola nelle varie manifestazioni a cui hanno preso parte a livello regionale e nazionale.

Per quanto riguarda la pole dance, la stagione è iniziata con una gara artistica a Como dove Eleonora Barsanti alla sua prima gara in assoluto di pole, ha sfruttato il suo passato da ginnasta ritmica e ha conquistato la giuria con la sua presenza scenica e precisione.

Bronzo invece per Erika Guidi, atleta proveniente dalla Liguria che ha scelto di gareggiare per la scuola versiliese. Nel calendario agonistico è stato poi il momento di gare pole sport – in cui la componente tecnica riveste un ruolo di maggiore importanza – prima con le qualificazioni interregionali svolte a Mirandola, poi ai campionati nazionali a Cesenatico. Presente per la prima volta sul palco anche Petra Leonelli, la più piccola della squadra agonistica della Pole Studio, di soli otto anni.

Ecco tutti i risultati ottenuti dalla scuola viareggina nei campionati interregionali e nazionali: Petra Leonelli (cat. Varsity silver) argento e bronzo; Eleonora Barsanti (cat. Junior B silver) oro, ma assente per infortunio ai nazionali; Alessandra Nunes (cat. Junior A gold) bronzo e bronzo; Martina Giuntoli (cat. Senior silver) bronzo e oro; Olena Didkovska (cat. Senior amatori) nono posto ai campionati interregionali e fuori dal podio ai nazionali.

Competizioni anche per le atlete dell’altra spettacolare disciplina nella quale è specializzata la scuola delle Bocchette, ossia la danza aerea, tessuto e cerchio. La coach Melissa Fontanini ha portato in gara per gli interregionali a Empoli: al tessuto aereo Naomi Mazzucchelli (emergenti under 30) quinta, e Adele Mariani (novizi Under 18) argento. Al cerchio aereo Margherita Troni e Sofia Silicani: entrambe hanno ottenuto un argento, rispettivamente nei novizi Under 18 e dilettanti 2 Under 30. La coach Laura Pezzini ha invece portato in gara al tessuto aereo Alice Barsanti (categoria novizi under 30), settima, e Diana Passaglia (categoria emergenti Under 18), terza.