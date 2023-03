Pietrasanta un derby da sogno Ma per il Capezzano è un’incubo

VIAREGGIO

Gioia Pietrasanta, dolore Capezzano. Il riassunto emotivo del derby può essere questo, al termine di novanta minuti onorati in pieno dalle due squadre lo scenario che si apre per le due è quello ipotizzabile alla vigilia. Con i blues che ormai sono salvi con otto punti sulla quintultima a tre domeniche dalla fine ed anzi potrebbero sperare anche in qualcosa di più prestigioso visto che il quinto posto è ad un solo punto e la forbice di dieci punti dal secondo permettendo consentirebbe la disputa degli spareggi promozione. I grigiorossi, invece, sono sempre più con un piede in prima categoria. Dallo scontro diretto di domenica prossima a Pieve Fosciana passano le ultime speranze di non retrocedere e disputare quanto meno i playout ma i punti da recuperare ai garfagnini sono quattro e vincere potrebbe anche non bastare più.

Come logico visto il risultato anche i tecnici si allineano alla situazione. In casa Pietrasanta grande euforia per l’ ottava affermazione stagionale, Max Bucci ha solo elogi per i suoi: "Partita vera e con tante difficoltà e problemi da risolvere, onore al Capezzano che ha giocato una grande gara, ma noi siamo stati lucidi una volta andati in svantaggio ed abbiamo meritato questo risultato credendoci fino alla fine, sempre più orgoglioso dei valori di questo gruppo".

In casa Capezzano invece campeggia l’amarezza per aver dato tutto ma non aver raccolto niente alla fine: "Poco da rimproverare, gara decisa dagli episodi e ci siamo dimostrati ingenui in tante occasioni, una volta rimasti in dieci ci abbiamo provato e tenuto lo stesso il campo con personalità ma era logico pagare dazio a una squadra organizzata come la loro, peccato perché meritavamo di più ma questo è lo specchio di tutta la stagione", esprime così la sua amarezza il tecnico Riccardo Coli.

Cab