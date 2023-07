Pellegrini Costruzioni con un aprodezza di Galligani strega la Pizzeria 7 Peccati

CAMAIORE

Va alla Pellegrini Costruzioni l’ottava edizione del "È Bello A Sette", tenutasi venerdì sera allo stadio Comunale. Sconfitta, in una finale tiratissima e davanti a 200 appassionati, la Pizzeria 7 Peccati per 5-4. Finale bella decisa, ad una manciata di minuti dalla fine, da quel funambolo di Elia Galligani che riesce sempre, con la sua tecnica e la sua incredibile velocità, a fare la differenza. Fatte loro le semifinali ai rigori Le due compagini sono partite subito forte. In particolare è stata la Pizzeria 7 Peccati ad interpretare meglio i primi minuti. Maffei sblocca, con una conclusione secca, ma la doccia fredda subita ha avuto l’effetto di far uscire dal torpore la Pellegrini Costruzioni che ribalta tutto con Pardini e Galligani. Sul 3-3 finisce quindi un primo tempo spettacolare. Ad inizio ripresa Pacini sigla il 4-3 per la Pizzeria 7 Peccati mentre il 4-4 è firmato da Nicola Marsili. Quando i supplementari sembrano inevitabili, Galligani, in azione personale, inventa e regala il trofeo alla Pellegrini Costruzioni. Alla presenza del sindaco Pierucci e degli assessori Mecchi e Dalle Luche, sono stati assegnati i premi speciali (giuria tecnica composta da Carlo Bresciani, Giorgio Merlini, Francesco Santini e Giorgio Faccio): Passaglia (Guerrazzi Folk Team) capocannoniere; Galli (Pizzeria 7 Peccati) miglior giocatore del torneo; Galligani (Pellegrini Costruzioni) miglior giocatore della finale; Aperti (Pellegrini Costruzioni) miglior portiere e Maffei (Pizzeria 7 Peccati) premio speciale La Nazione per il miglior giovane.

Sergio Iacopetti