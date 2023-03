Palla al centro su Noi Tv: ospiti Maneschi e Viola

L’appuntamento televisivo del martedì con gli approfondimenti sul calcio dilettantistico della provincia di Lucca torna domani pomeriggio con Palla al centro in diretta alle ore 15 su Noi Tv (canale 12 regionale in Toscana; visibile pure in streaming). E poi con la replica serale sempre domani alle 22.15. Come ospiti in studio per questa 27ª puntata stagionale ci saranno il direttore tecnico Giovanni Maneschi del Tau Altopascio in Serie D ed il centrocampista e capitano Matteo Viola del Camaiore in Eccellenza. Commenti, immagini e focus come di consueto dalla D fino alla Prima categoria. Per il pubblico la possibilità di intervenire in diretta con messaggi WhatsApp al 337 1697605. Conduce Simone Ferro. In regia ed al montaggio Matteo Bertuccelli. Il programma è in collaborazione con il Versilia Football Planet di Marco Calamari.