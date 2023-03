Mazia ha fatto la storia Ok il Bologna e i Viola

Al Torneo di Viareggio ieri si sono giocate le partite della 2ª giornata del gruppo B maschile e quelle della 2ª giornata del femminile. Ed è stato un giorno storico perché l’attaccante della Primavera del Bologna Andrea Mazia con il gol del 2-0 realizzato al “Cavanis“ di Capezzano nel match poi vinto 3-0 dai felsinei contro il Mavlon è diventato il nuovo recordman di tutti i tempi nella storia della Coppa Carnevale con 15 sigilli (score ulteriormente migliorabile per lui) superando Ciro Immobile e Renzo Cappellaro.

73ª Viareggio Cup. Nel girone 5: Fiorentina-Seravezza Pozzi 4-0 (Harder, 2 Presta, Sene); Euro New York-Monterosi 0-3 (2 Metawie, Boncori). Nel girone 6: Sampdoria-Grosseto 3-2 (2 Leonardi, Rossello; Moscatelli, Battistoni); Uyss New York-Arezzo 0-2 (2 Zhupa di cui il 1° su rigore). Nel girone 7 Bologna-Mavlon 3-0 (Busato, Mazia, Ebone); Atromitos-Jóvenes Promesas 2-1 (Pizanis, Tsantilas; Mariano). Nel girone 8: Rappresentativa Serie D-Sport Recife 1-3 (Cupani; Baraka, Lacerda, Marcelo); Ladegbuwa-Imolese 1-3 (Godwin; Cesari, Antognoni su rigore, Spatari). Le squadre del gruppo B già qualificate agli ottavi di finale del torneo sono la Fiorentina, il Bologna ed il Monterosi che raggiungono le tre già qualificate del gruppo A Sassuolo, Empoli e Benevento.

4ª Women’s Cup. Nel girone 1: Milan-Parma 8-0 (2 Longobardi, 3 Cesarini di cui uno su rigore, 2 Renzotti, autorete di Randazzo); Apia Leichhardt-Livorno 0-1 (Del Freo). Nel girone 2: Fiorentina-Arezzo 1-2 (Zaghini; Lunghi, Scognamiglio su rigore); Westchester United-Rappresentativa Lnd 1-4 (Reyes; Penzo, Carcassi, Colombo, Pisoni). Sabato chiusura dei gironi.

Oggi pomeriggio riposo per le ragazze mentre si torna in campo alle 15 per la 3ª giornata del gruppo A maschile con questo programma: Sassuolo-Carrarese (“Marco Polo Sports Center“ di Viareggio), Rukh-Olympique Thiessois (“Martini“ di Viareggio); Torino-Apia Leichhardt (“Cavanis“ di Capezzano), Don Torcuato-Pontedera (“Mannucci” di Pontedera); Empoli-Benevento (“Masini“ di Santa Croce sull’Arno), Westchester United-San Donato Tavarnelle (“Bibolini” di Lerici); Spal-Pisa (“Pagni“ di San Miniato), Honvéd-Kallon (“Fossa dei Leoni” di Carrara).

Simone Ferro