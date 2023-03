L’orgoglio del Cgc Viareggio Biancucci: "Fatta una grande gara"

Come nella partita di andata, il Cgc Viareggio deve arrendersi, alla distanza, a un Forte dei Marmi che solo nei minuti finali ha allargato il proprio vantaggio. Dopo una lunga fase di equilibrio nel punteggio, il divario di forze fra le due formazioni si è accentuato nella seconda parte della ripresa nella quale alcune giocate dei padroni di casa hanno fatto la differenza.

"Secondo me – dice il tecnico Raffaele Biancucci – abbiamo fatto una grande partita e negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro perchè abbiamo giocato contro un avversario che stasera era in grande spolvero. Siamo stati sull’1-1 fino a otto minuti dalla fine e dopo aver avuto anche il tiro diretto del nostro possibile vantaggio; siamo rimasti sul 3-1 fino a due minuti e mezzo, provandoci sempre. Il risultato è chiaramente bugiardo, ma preferisco aver perso 5-1 in questo modo, che aver magari tenuto un inutile 2-1 o 3-1 senza provarci. Abbiamo dato tutto, ma il Forte dei Marmi ha una qualità grazie alla quale, alla fine ci ha castigato. Sono comunque orgoglioso di come ha giocato la mia squadra e credo che potremo fare bene continuando ad esprimerci a questi livelli". Proprio la determinazione e la capacità di tenere testa a un avversario ricco di grandi campioni, cosa che si è più volte verificata in questa stagione, è piaciuta della formazione viareggina che in classifica resta al terzultimo posto, in attesa dei recuperi della 24ma giornata, primo fra tutti, quello di sabato prossimo fra Montebello e Montecchio.

La regular season del Cgc Viareggio riprenderà invece martedì 28 marzo con la gara casalinga contro il Trissino, per concludersi, dopo la pausa di Pasqua, sabato 15 aprile, a Valdagno. Il cammino verso la salvezza è però ancora lungo, visto che D’Anna e compagni, dovranno giocarsi la permanenza nella massima serie ai playout.

G.A.