L’EuroForte spera ancora Decisivo l’ultimo turno

Finisce in parità come all’andata (3-3 stavolta) il confronto fra Gds Impianti Forte dei Marmi e Valongo valevole per la quarta giornata del gruppo C di Champions League e che metteva di fronte le candidate al secondo posto utile per accedere alla final eight, visto che il Barcellona è già qualificato e il Lodi estromesso. Valongo e Forte restano appaiate, con i lusitani avanti per differenza reti.

Ancora una volta il Forte europeo è apparso superiore a quello di campionato, ma non è bastato, come non è bastato il parziale di 3-0 sul quale si era chiusa la prima frazione per conquistare quei tre punti che avrebbero portato Gnata e compagni a un passo dalla qualificazione. Una ripresa molto intensa degli ospiti, agevolati da un’oggettiva diversa valutazione di numerosi falli da parte della coppia arbitrale spagnola, ha portato alla rimonta della squadra di Bosch.

Questo il commento di Francesco Rossi, autore della doppietta che aveva portato i rossoblu avanti nel primo tempo: "Il percorso si complica, ma noi ci crediamo ancora. Andiamo avanti per la nostra strada e, come dice la classifica, i giochi sono ancora aperti. Ora, per la Champions, testa alla trasferta di Lodi. Della partita credo che ci siano state alcune decisioni arbitrali un po’ discutibili, ma anche noi dobbiamo ancora migliorare. Nel primo tempo ad esempio, abbiamo mancato troppe occasioni che ci avrebbero permesso di aumentare il vantaggio, mentre nel secondo abbiamo subito reti in contropiede. Resta una prestazione che deve servire anche per il campionato altra competizione a cui teniamo molto".

Risultati della quarta giornata di Champions League. Girone A: Liceo-Calafell 4-4, Benfica-Oliveirense 4-2. Girone B: Trissino-Noia 9-5, Sarzana-Porto 3-7. Girone C: Gds Forte-Valongo 3-3, Lodi-Barcellona 2-3. Girone D: St. Omer-Barcelos 2-4, Reus-Sporting 2-2.

Classifiche. Girone A: Benfica 10; Liceo 5; Oliveirense 4; Calafell 2. Girone B: Porto e Trissino 8; Noia 5; Sarzana 0. Girone C: Barcellona 12; Valongo e Gds Forte 5; Lodi 0. Girone D: Sporting e Reus 7; Barcelos 6; St Omer 3.

Stasera si gioca l’andata dei quarti di finale di Wse Cup (ritorno il 25): Voltregà-Follonica, Caldes-Coutras, Igualada-Braga, Bassano-Lleida.

G.A.