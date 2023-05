La Pumas centra i playoff promozione

Serie B girone E, risultati dell’ultima giornata: Grosseto-Prato 5-9, Pumas-Forte 6-1, Cgc-Castiglione 3-5; riposava Camaiore.

Classifica finale: Prato 33; Castiglione 27; Pumas Viareggio 23; Cgc 15; Camaiore 14; Grosseto e Forte 5.

Le prime tre qualificate per le finali del 27 e 28 maggio a Castiglione che, insieme a Mirandola, ospiterà due i gironi per la promozione le cui vincenti saranno promosse in A2. La Pumas Farmaè Viareggio di Mirko Bertolucci sarà di scena sulla pista maremmana in località Casa Mora contro i padroni di casa di Enrico Mariotti, il Roller Matera e il Prato di Enrico Bernardini, unica squadra a non essere già rappresentata in A2. Nell’altro raggruppamento, oltre ai padroni di casa del Pico, ci saranno Amatori Vercelli, Sandrigo e Breganze.