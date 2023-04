La Motto centra l’obiettivo Lotterà per lo scudetto

La vittoria sfuma per appena tre decimi di punto, ma l’obiettivo principale è centrato: a Desio, nell’ultima prova della regular season di serie A1 di ginnastica ritmica, la Raffaello Motto conquista un superlativo secondo posto che certifica l’accesso alla Final Six in programma il 30 aprile a Torino.

La società viareggina si qualifica alla gara che mette in palio lo scudetto con il terzo punteggio (77 punti speciali), con il vantaggio di evitare in semifinale una delle due squadre che la precedono (Fabriano e Udinese). Il sorteggio stabilirà quale sarà invece l’avversaria tra Polisportiva Varese, Armonia d’Abruzzo e Eurogymnica Torino, rispettivamente quarta, quinta e sesta in classifica generale.

Grazie al secondo posto di Desio, la Motto chiude una regular season di altissimo profilo, che l’ha vista sempre sul podio (terza in entrambe le precedenti prove: Cuneo e Ancona). Le ragazze guidate dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti sfoderano la miglior prestazione stagionale che vale 121.650 punti, proiettandole ad un passo dalla seconda vittoria in una prova di A1 (dopo quella di Cuneo nel 2022), ma alla fine è Fabriano a imporsi con 121,950.

Chiara Puosi ottiene il punteggio più alto alla palla (32.000) mettendo in mostra le sue qualità artistiche ed espressive, Sofia Sicignano si conferma ginnasta polivalente e competitiva con ogni attrezzo (seconda alle clavette con 30,400), la tedesca Darja Varfolomeev fa valere il suo status di campionessa internazionale al netto di un piccolo errore al cerchio e Arianna Musetti non paga l’emozione del debutto stagionale facendosi apprezzare al nastro. Completavano la squadra Chiara Badii, Juna Campomagnani e Chiara Vignolini. Bene anche Isabel Puccinelli, in prestito alla Auxilium di Genova. Hanno inoltre gareggiato Sofia Ponticelli in A2, Martina Bonuccelli, Ester Lena e Viola Pannacci in B.

“Non c’è rammarico per la vittoria sfumata, ma solo tanta felicità e orgoglio per l’ennesimo risultato che dà valore al lavoro di preparazione svolto con dedizione e meticolosità. Anche stavolta, nonostante i cambi di formazione, siamo stati in grado di lottare per il primo posto. Il merito è delle ginnaste scese in pedana, delle compagne che le hanno sostenute, dello staff tecnico, della dirigenza, a partire dalla presidente Lucia Pieraccini e la vice Katia Balducci, e di chiunque, con il suo contributo, ci dà la spinta per portare avanti la nostra attività”, commenta la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.