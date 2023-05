Impresa Grosseto Battuto il Trissino

Anche l’altra semifinale dei playoff scudetto di hockey su pista va sorprendentemente a gara 4 (sabato al Capannino di Follonica) dato che il Trissino, privo dello squalificato Giulio Cocco (tre giornate per il cartellino rosso rimediato in gara due) viene sconfitto in casa dal Grosseto dopo i supplementari: 1-2 il primo tempo, 6-6 il secondo, 6-8 il finale. Quasi sempre in vantaggio la squadra di Achilli, protagonista di un’autentica impresa sportiva considerando il dominio assoluto in campionato sin qui della formazione campione d’Italia allenata da Alessandro Bertolucci, in rete con Saavedra 3, Nacevich e De Oro 2, Paghi. Serata opaca per quella di Alessandro Bertolucci a cui non bastano le 4 reti di Malagoli (più Mendez e Ipinazar).