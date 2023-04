Il Viareggio espugna Tirrenia e vede il titolo ancora più vicino

Tirrenia-Viareggio 1-2

Preziosa vittoria delle zebre che vedono il titolo sempre più vicino, adesso la matematica conquista del campionato dista solo cinque punti. Gara tirata che prende la strada dei bianconeri a fine primo tempo, fallo di mano di Giari e calcio di rigore trasformato da Stefano Marinai. A chiudere la gara ci pensa un sempre più convincente e decisivo a gara in corso Edoardo Scaranna a portare sul doppio vantaggio i suoi compagni con un colpo di testa chirurgico tre minuti dopo l’ingresso in campo al 38’ della seconda frazione. La riaprono i padroni di casa con un gol di Termine a pochi minuti dalla fine ma i bianconeri poi tengono con sicurezza e portano in porto questi tre punti fondamentali.

Torrelaghese-Corsanico 1-0

Vittoria di misura per i gialloviola al termine di un derby che come era logico attendersi è stato molto equilibrato e combattuto, il gol vittoria porta la firma di Edoardo Bonuccelli bravissimo a sorprendere con un inserimento la difesa orange e a bucarla di testa al 17’ del primo tempo su preciso cross di Capo, proteste in casa orange per un possibile calcio di rigore non fischiato per fallo su Del Frate e il finale non cambia più sorridendo ai ragazzi allenati da Fabrizio Baldini che ha rivitalizzato la squadra da quando è alla guida

Forte 2015- Serricciolo 3-2

Gli squali raggiungono il quinto posto con un successo sofferto al termine di una gara come era logico aspettarsi ricca di azioni pericolose e di gol, avanti gli ospiti con la rete di Lisi che sfrutta una disattenzione di Nardini e supera Bedei con un gran diagonale, pareggia Alessandro Maggi con una conclusione potente e precisa su assist del regista Federico Barbetti e a cinque dalla fine della prima frazione raddoppia con una deviazione sotto misura per la personale doppietta che lo porta a quota dodici nella classifica marcatori. La riapre nella ripresa per i massesi Francini con un tocco nell’area piccola, avanti di nuovo gli squali con Sodini che esplode un gran diagonale in ripartenza e al minuto trentadue della ripresa Landi respinge un calcio di rigore battuto da Barbetti che avrebbe chiuso definitivamente i giochi ma gli squali tengono e portano a casa tre punti d’oro.