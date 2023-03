Il Versilia ospita il Piombino Pfv alla prova Castelfiorentino

Sfide sulla carta abbordabili quelle che attendono la Pallacanestro Femminile Viareggio e il Versilia questo fine settimana. Due partite da provare a vincere per rilanciare l’entusiasmo dopo un periodo difficile. In Promozione maschile (girone D), a due giornate dal termine del girone è scontro diretto tra le ultime due della classe, con il Versilia che nel positicipo di domani (fischio d’inizio alle 18 alle "Tommasi") ospita Piombino. Entrambe le squadre hanno vinto cinque volte fin qui, ma gli avversari dei neroarancio hanno disputato una gara in meno. Scontro per certi versi simile quello dell’anticipo della 4ª giornata di ritorno (11ª totale della seconda fase) del campionato di serie C, che vede la Pfv opposta a Castelfiorentino: le viareggine, penultime, ospitano il fanalino di coda del girone per chiudere almeno al terzultimo posto.

RedViar