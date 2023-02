SERAVEZZA – Forse il pari l’avrebbe meritato il volitivo Seravezza Pozzi che invece contro il blasonato Arezzo (che sfruttando l’inopinata sconfitta della Pianese del ’Condor’ Bonuccelli si è ripreso la vetta solitaria della classifica) subisce un controsorpasso che fa male e conosce la prima sconfitta sul campo della gestione Amoroso. In una soleggiata (e nemmeno troppo fredda) domenica di metà febbraio la giornata viene impreziosita da una bella cornice di pubblico con la gradinata del “Buon Riposo“ che come due settimane fa si è tinta di amaranto. In campo sarà bella battaglia pure a livello agonistico tra il 4-2-3-1 versiliese ed il 4-3-3 aretino. Indiani manda in tribuna per scelta tecnica Pretato ed ha tutti disponibili eccezion fatta per l’acciaccato Convitto. Le assenze verdazzurre invece sono le solite dell’ultimo periodo: Sorbo e Vietina oltre al lungodegente Fabio Maccabruni. Gli ospiti ci provano su punizione di Gaddini, disinnescata in due tempi da Lagomarsini che poi al 31’, dopo una bella conclusione col sinistro a lato di Masini al 18’, compie un miracolo sul gran colpo di testa in avvitamento di capitan Castiglia. Il gol lo fa invece il Seravezza quando Bedini al 34’ di prima intenzione raccoglie la sfera respinta centralmente dalla difesa nemica sparando un destro impressionante a morire sotto l’incrocio dei pali, dopo bella iniziativa di Ivani a sinistra. A fine primo round Lagomarsini è bravo su Zona deviando in angolo... ma dagli sviluppi di questo corner, un attimo prima dell’intervallo, ecco sgorgare l’1-1 a firma Bramante dopo uno schemetto ben congegnato.

Nella ripresa Camarlinghi cestina male la palla del 2-1 offertagli da Benedetti in contropiede. Poi arrivano l’inzuccata troppo debole di Gaddini da ottima posizione e dall’altra parte la rete annullata a Benedetti. Il gol-partita allora lo pianta il solito Gaddini (2002 provvidenziale ultimamente per l’Arezzo) insaccando al volo su cross del migliore dei suoi Foglia. Gli ospiti nel nervoso finale sbaglieranno “da horror“ il 3-1 con Persichini.

Simone Ferro