Il Milan s’impone (solo) ai rigori La Viareggio Women’s Cup è sua

MILAN

6

RAPPRESENTATIVA UNDER 19

3

MILAN (4-3-3): Cazzioli, Crevacore (10’ st. Zanini), Sorelli (15’ sts. Ticozzelli), Semplici, Tateo; Boldrini (6’ sts. Galdini), Premoli, Cesarini; Renzotti (15’ sts. Dal Brun), Sevenius, Mikulica. A disp.: Beka, Van Eijk, Cappa A., Cappa M., Morin, Ronchetti, Longobardi. All.: Corti.

RAPPRESENTATIVA UNDER 19 (4-3-3): Holzer; Passarani (36’ st. Servetto), Collovà, Battilana, Tschoell (7’ st. Passeri); Penzo, Montemezzo (1’ sts. Pisoni), Licari (16’ st. Mattiello); Carcassi (36’ st. Vergari), Colombo (36’ st. Coppola), Bauce (16’ st. Purpura). A disp.: Papandrea, Brambilla, Campostrini, Catena, Passarella. All.: Canestro.

Arbitro: Frazza di Schio. Assistenti: Cerrato di San Donà di Piave - Gasparini di Macerata.

Reti: 15’ pt. Cesarini (M), 22’ Bauce (R); 14’ pts. Sevenius (M), 18’ sts. Battilana (R).

Seravezza – il milan si aggiudica la 4^ viareggio women’s cup battendo ai rigori (6-3 il risultato complessivo) la rappresentativa serie d nella finale disputata al “buon riposo” di seravezza (lucca) lasciandosi alle spalle l’amarezza per il titolo sfumato nel 2022. alla prima occasione utile le rossonere sbloccano il risultato: al 15’, su cross di sevenius, cesarini supera di testa holzer. la rappresentativa under 19 però reagisce prontamente e al 22’ trova il pari con carcassi. le ragazze di corti ci riprovano al 32’ con renzotti (servita da sevenius) che costringe a holzer a rifugiarsi in angolo. i tempi regolamentari si chiudono sull’1-1: si va così ai supplementari. al 104’ sevenius regala il nuovo vantaggio al milan con un tocco rasoterra su assist in verticale di mikulica. quando il verdetto sembra ormai scritto, al 123’, la rappresentativa under 19 raggiunge il pari con battilana. si rendono dunque necessari i calci di rigore per l’assegnazione del trofeo. erin cesarini, capocannoniere del torneo con 7 reti. vince il trofeo “ondina”.