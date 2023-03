Il Massarosa torna subito a vincere Vantaggio immutato sullo Sporting

Il Massarosa torna subito a vincere e mantiene così il +3 in vetta sullo Sporting Camaiore. La capolista, dopo il pari senza reti col Vorno, nella 20ª giornata (la quinta di ritorno) del campionato di Terza categoria lucchese (girone B) ha ripreso il cammino cui aveva abituato battendo 3-0 il Sant’Alessio al “Rontani” di Bozzano. Per il Massarosa di Mauritanio Misuri hanno segnato Bartoli e Guccione (su assist di Volpe) con in mezzo l’autorete di Casini dopo il palo su punizione dalla distanza di Pulina. La risposta a distanza dello Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei è stata per le rime con un 5-0 rifilato a domicilio alla Calcistica Popolare Trebesto: la “manita” bluamaranto è stata opera di Filippo Mariani e delle doppiette dei soliti Matteo Mallegni e Marzio Luisotti (che ha raggiunto quota 30 centri stagionali: 20 in campionato e 10 in coppa). Rotonda vittoria senza prender gol anche per il Bargecchia di Davide Ricci che a “Le Colline” contro il Filettole rischia di andar sotto ma ringrazia il proprio portierone Tiziano Toscano che neutralizza un rigore sullo 0-0... e poi ci pensano "L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo" Andrea Raffagnani, Mbaye Seck e Omar Verona. Nella giornata in cui osservava il turno di riposo l’Atletico Viareggio ha invece perso male lo Stiava, caduto 3-0 in Valfreddana.

I risultati delle altre partite di giornata: Angelo Bellani-Vorno 0-2; Pieve San Paolo-Atletico Marginone 3-0; Spianate-San Lorenzo 3-1.

La classifica (a 10 turni dal termine della regular season): Massarosa 46; Sporting Camaiore 43; Pieve San Paolo* 35; Vorno 33; Valfreddana e Bargecchia 32; Spianate* 31; Atletico Viareggio* 30; San Lorenzo* 28; Stiava 24; Angelo Bellani* 14; Calcistica Popolare Trebesto e Sant’Alessio 12; Filettole 9; Atletico Marginone 4. (* hanno già osservato il riposo)

Nel girone unico di Massa Carrara il grande derby dell’Alta Versilia finisce con un pareggio che altro non fa che spianare la strada già tracciata verso il titolo di un Montignoso sempre più in fuga. Il sempre attesissimo Retignano-Montagna Seravezzina è terminato con un 2-2 frutto delle reti di Gianmarco Landi e Gianluca Tedeschi per gli stazzemesi e della doppietta di Michele Giovannini per i seravezzini. Turno da dimenticare per le altre due versiliesi Sporting Forte dei Marmi (cui venerdì sera non erano bastati i sigilli di Giovanni Alaimo e Alessio Maggi) e Sporting Marina, rispettivamente sconfitte 3-2 in casa dal Monti e addirittura 10-0 sul campo del San Vitale Candia. L’unico sorriso è quello del SalaVetitia Seravezza FC che nell’anticipo del venerdì sera aveva battuto 3-1 la Gragnolese sul sintetico del “Buon Riposo” grazie alla poderosa tripletta di bomber Andrea Soldani (ex Camaiore, Querceta e Marina La Portuale).

I risultati delle altre partite della 20ª giornata apuana: Vallizeri-Spartak Apuane 3-2; Fosdinovo-Villafranchese 3-3; Montignoso-Pontremoli 3-0.

La classifica (a 6 turni dalla fine della regular season): Montignoso 51; Retignano 39; Fosdinovo e Montagna Seravezzina 34; Villafranchese, Monti e SalaVetitia Seravezza FC 32; Sporting Forte dei Marmi 29; Vallizeri 27; Gragnolese e San Vitale Candia 26; Pontremoli 18; Spartak Apuane 13; Sporting Marina 5.