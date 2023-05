Il Forte al primo match ball A Lodi può chiudere i conti

Primo match-point per il Gds Impianti Forte dei Marmi che, dopo il successo per 4-1 di sabato scorso, torna stasera, con inizio alle 20,45, sulla pista del Palacastellotti per la terza semifinale scudetto contro il Lodi dell’ex Pierluigi Bresciani, costretto a vincere per evitare l’eliminazione e portare i rossoblu a gara quattro che sarebbe in programma sabato sulla pista versiliese.

Nei due incontri disputati, simili come andamento oltre che come punteggio finale, la squadra di Mirco De Gerone ha fornito prove pressochè perfette, capitalizzando ogni minimo errore degli avversari e gestendo il vantaggio in maniera impeccabile nei secondi tempi.

Dopo una regular season caratterizzata da una notevole discontinuità, dovuta sia agli infortuni (di Ambrosio e Gil i più gravi), sia agli avvicendamenti in panchina (da Gual a Molina a De Gerone) nei play off il gruppo sembra aver trovato quella compattezza e continuità che, precedentemente, aveva caratterizzato più le prove di Champions che quelle di campionato. Dopo i quarti di finale in crescendo con il Follonica (l’unica sconfitta in oltre un mese parte è venuta ai supplementari), per il momento con il Lodi la squadra sta facendo vedere le cose migliori grazie a una difesa attenta in cui Gual e Cinquini giganteggiano davanti a uno Gnata meno sotto pressione che in passato; in attacco oltre alle sicurezze Ambrosio e Gil, Rossi si sta rivelando determinante anche come uomo-assist. In mezzo Illuzzi e Torner che, in modo diverso ma ugualmente efficace, raccordano i reparti. Il tutto gestito da un Mirco De Gerone che sta esaltando le qualità dei singoli in un collettivo eccellente.

Stasera il Gds Forte è atteso all’ennesimo esame: se saprà ripetere le ultime prove le porte della finale potrebbero spalancarsi; in caso contrario il Lodi potrebbe riaprire i giochi e tutto tornerebbe in discussione. Certamente lo spettacolo non mancherà.

In contemporanea si gioca gara tre fra Trissino e Grosseto. Anche i vicentini conducono 2-0 e, in caso di successo, sarebbero in finale.

G.A.