Il Cgc Viareggio chiude a Valdagno pensando già ai delicati match per la salvezza

L’ultimo impegno della regular season porta il Cgc Viareggio, ormai in attesa dell’inizio dei play out, di sabato 22, sulla pista di Valdagno contro un avversario che, a fronte di un tutt’altro che esaltante nono posto, vanta uno degli organici sulla carta più completi della massima serie.

Nonostante il cambio in panchina, con Luca Chiarello subentrato a Diego Mir, la squadra, vittoriosa all’andata al Palabarsacchi per 5-4, ha continuato ad avere quegli alti e bassi che le hanno impedito di raggiungere una posizione più consona al proprio potenziale. Forse anche per questo buona parte dei protagonisti di questa stagione sono dati per partenti. Certamente però Mattia Cocco e compagni hanno i mezzi per confermare che nei play off inizia un altro campionato da cui si aspettano maggiori soddisfazioni. Oltre al fratello maggiore del trissinese Giulio, Chiarello può contare su elementi di provata esperienza primi fra tutti gli ex Motaran, Rubio, Ojeda e Emanuel Garcia. Ci sono poi il portiere Sgaria e il campione del mondo under 20, l’argentino Giuliani e ancora Nadini e Piroli.

In casa Cgc, pur lavorando già in prospettiva play out non ci si nasconde la volontà di cercare di tornare a casa dalla pista vicentina, legata a tutti i titoli bianconeri di qualche anno or sono, con un risultato utile che servirebbe a migliorare la classifica di partenza della propria seconda fase. L’equilibrio della sfortunata gara di andata, persa per una rete subita nel finale, fa ben sperare. Biancucci, che dovrebbe avere la formazione al completo. Ha lavorato anche durante la pausa di Pasqua per mantenere alta la tensione e un risultato utile potrebbe essere il modo migliore per avvicinarsi alle sfide decisive per la salvezza. La 26ma giornata si completa domani. Oltre a Valdagno-Cgc, in pista stasera anche Monza-Montebello e Grosseto-Follonica. Domani alle 18 sarà la volta di Gds Forte-Montecchio, Lodi-Sandrigo, Trissino-Sarzana e Bassano-Vercelli.

G.A.