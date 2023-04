Hockey mercato

Da mesi, come ormai vuole un’usanza pluriennale dettata dalle ricche polisportive iberiche, il mercato hockeystico corre parallelo ai campionati e spesso voci considerate accreditate vengono smentite nel giro di pochi giorni. Come sempre solo il tempo porterà conferme o smentite. Versiliesi. Se il mercato del Cgc appare legato alla permanenza o meno dei bianconeri nella massima serie, la conferma del portiere Gomez potrebbe essere un buon inizio, così come una conferma di Biancucci sulla panchina. Si parla di un possibile ritorno di Muglia e Cinquini, ma il difensore del Forte dei Marmi, interesserebbe anche ad altre squadre, prima fra tutte il Sandrigo e l’attaccante piace molto al suo attuale tecnico al Bassano.

Come un anno fa, il Forte dei Marmi potrebbe essere protagonista. Dopo il direttore sportivo (e attuale allenatore pro tempore Mirco De Gerone) si parla con insistenza dell’arrivo in panchina del tecnico più vincente degli ultimi anni, il viareggino Alessandro Bertoluci che porterebbe con sé in Versilia lo spagnolo Joan Galbas e l’argentino di passaporto italiano Francisco Ipinazar (già in rossoblu per pochi mesi anni fa). Meno probabile, ma non da escludere anche l’arrivo di Davide Gavioli, mentre Francesco Compagno lascerebbe la Spagna (Reus) per raggiungere a Forte dei Marmi il tecnico che anni fa lo voleva già al Cgc. In uscita, oltre a Cinquini, potrebbero esserci Gual che, nel caso non tornasse in Spagna, interessa ad alcune squadre venete, Rossi (Sarzana?), Illuzzi (Vercelli, Montebello?).

Nel caso restasse orfana di Bertolucci, la panchina del Trissino potrebbe andare a Sergio Silva (che però il Follonica vuole trattenere) o al portoghese Sousa (Sanjoanense), mentre in arrivo vengono dati al momento il portiere Bruno Sgaria (Valdagno, dove approderebbe Zampoli) e Reinaldo Garcia, attempata (40 anni) stella del Porto. Sul fronte degli allenatori, Massimo Mariotti potrebbe rientrare nalla massima serie (a Follonica nel caso Silva lasciasse?), mentre al fratello Enrico, campione d’Europa 2017 sulla panchina del Reus, stanno onestamente stretti il settore giovanile e la squadra di serie B del Castiglione.

G.A.