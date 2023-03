Hockey E’ la coppa dei Bertolucci

TRISSINO (Vicenza)

A 39 anni dalla prima volta, il Trissino conquista davanti al proprio pubblico la seconda coppa Italia battendo ai rigori il Lodi per 3-1. Un’impresa che parla molto il viareggino. In due giorni i fratelli Bertolucci conquistano pertanto due coppe, con Alessandro che succede al fratello Mirko (lo scorso anno vittorioso col Sarzana e quest’anno con la Pumas nel trofeo di B) in quella di A1.

Finiti sullo 0-0 i tempi regolamentari, Trissino avanti al 1’ del primo supplementare con Galbas; pareggio al 1’ del secondo di Fernandes su rigore. Dal dischetto decisive le reti di Giulio Cocco e Malagoli.

Nella coppa di serie A2 niente da fare per la Rotellistica Camaiore, battuta dal Breganze per 6-1. Nel finale del primo tempo, Niccolò Mattugini aveva dimezzato lo svantaggio iniziale dei suoi. A inizio ripresa i vicentini vanno sul 3-1 poi, dopo un tiro diretto e una superiorità non sfruttati dalla squadra di Maurizio Crudeli, mettono al sicuro il risultato.